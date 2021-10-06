طالبة بالمنيا تحصد المركز السابع عالمياً في الأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية

كرم المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الطالبة «نور وائل علي قطب»، بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة النيل المصرية، لحصولها على المركز السابع عالمياً، بعد مشاركتها ضمن المنتخب المصري الذي مثل مصر في الأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية (HIPPo 2021).

حضر التكريم الدكتور صفوت جارح، وكيل المديرية، وحازم حسن، مدير مدرسة النيل المصرية فرع المنيا، والمهندس وائل علي قطب، والد الطالبة، ورشا دسوقي، والدة الطالبة.

أهمية الحفاظ على استدامة التميز والتفوق

وأعرب «الرشيدي»، خلال لقائه بالطالبة «نور»، عن سعادته بحصولها على ترتيب عالمي، جاء تتويجاً لتفوقها على نظرائها الطلاب من مختلف بلدان العالم المشاركة في الأولمبياد، مطالباً إياها بأهمية الحفاظ على استدامة التميز والتفوق.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراَ وغير مسبوق بالمتفوقين والموهوبين، من خلال الدعم العملي عن طريق المشروعات القومية في المجالات النوعية كالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والبحث العلمي، ضمن رؤية متكاملة لبناء الشخصية المصرية، بهدف تحقيق التنافسية العالمية في التعليم في إطار الرؤية التنموية 2030.

قياس مهارات اللغة الإنجليزية الأربع (قراءة وكتابة وتحدث واستماع)

وأضاف «الرشيدي» أنه فخور بتحقيق أحد أبنائه من طلاب المنيا هذا الإنجاز الذي تم من خلال الأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية، والذي يتكون من 9 فئات، حصلت مصر منها على 3 مراكز عالمية، نافست فيها ماليزيا، ومتفوقة على باقى الدول المشاركة في الأوليمبياد الذي يقوم على قياس مهارات اللغة الإنجليزية الأربع (قراءة، كتابة، تحدث، استماع) وفق الإطار المرجعي الأوروبي (CEER).

وأشار إلى أنه تم تقسيم المشاركين من حيث نوع التعليم والسن، إلى فئات تنافس منتظمة، وهي خاصة بالمدارس الرسمية والخاصة، أما الفئات الخاصة فهي للمدارس الدولية والمتحدثين الأصليين للغة الإنجليزية، مما يكسب الأولمبياد أهمية كبيرة، ويزيد من فاعلية ما يدرسه ويتعلمه الطالب في المدرسة، وبالتالي تحقيق الجودة والتنافسية على كافة المستويات.