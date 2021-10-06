ضبط مصنع لحلوى المولد من منتجات منتهية الصلاحية في طنطا

ضبطت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأربعاء، 20 ألف عبوة حلوى المولد النبوي بإجمالي وزن 5 آلاف كيلوجرام، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، داخل مصنع غير مرخص بمدينة طنطا، قبل طرحها بالأسواق، بالتزامن مع المولد النبوى الشريف.

معلومات سرية وراء ضبط المصنع

قال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه وردت معلومات سرية بقيام مصنع بدون ترخيص لإنتاج حلوى المولد بطنطا، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أن هناك تعليمات مشددة لكافة الإدارات التابعة للمديرية في مدن ومراكز المحافظة، لشن حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من الصحة ومباحث التموين، على محلات ومصانع إنتاج حلوى المولد، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها في الأسواق للمواطنين، وذلك في إطار احتفالات المولد النبوي.

إعادة تدوير حلوى منتهية الصلاحية

وأوضح وكيل وزارة التموين، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه قرر تشكيل حملة تحت إشرافه، وتضم جمال هنيدي، مدير إدارة تموين طنطا، وياسر مراد، مدير الرقابة التموينية بطنطا، ومحمد الشيخ، عضو الرقابة التموينية، وتم مداهمة المصنع، حيث جرى ضبط 20 ألف عبوة حلوى المولد النبوي، بإجمالي وزن 5 أطنان، غير صالحة للاستهلاك.

تم التحفظ على المضبوطات، وتبين أن المصنع غير مرخص بمدينة طنطا، يقوم بإعادة تدوير الحلوى منتهية الصلاحية وطرحها بالأسواق، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.