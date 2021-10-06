تفاصيل سرقة نجار لـ«حلاق» السلام: «هدده بسلاح أبيض وخد تحويشة عمره»

حمل «تحويشة» عمره، والتي ظل لسنوات يجمع فيها، وذهب لتحقيق الحلم الذي راوده كثيرًا، وهو شراء «توك توك»، يساعده على المعيشة وكسب قوت يومه، ولكن كان للقدر رأي آخر؛ فانقض على «حلاق السلام»، نجار، وفتح عليه سلاحًا أبيض «كتر»، واستولى على المبلغ المالي الذي كان بحوزته تحت تهديد السلاح، وفر هاربًا، بعد أن بث الرعب في نفسه وشل حركته دون منحه فرصة للمقاومة.

ضبط المتهم بسرقة حلاق السلام

وكانت قوة من قسم شرطة السلام، بعد عمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنت من ضبط المتهم «محمد. ع. س»، 25 عاما، نجار، وبحوزته سلاح أبيض «كتر» المستخدم في الواقعة، وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه، واعترف بأن الواقعة تمت بالفعل كما ذكرها المجني عليه «سعيد. ر»، 23 عاما، حلاق، وعلل ارتكابه للواقعة نظرا لمروره بضائقة مالية اضطرته أن يخطط ويرتكب هذه الجريمة بعد ليال طويلة من التفكير، وأنه كان في مخيلته أنه سينجو بفعلته ولم يكن يعلم أنه سيتم القبض عليه بعد مرور وقت قليل على الواقعة.

تفاصيل الواقعة

قال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، والتي جرت عقب الحادث في مارس الماضي، إنه حال تواجده رفقه صديقيه لشراء دراجة نارية «توك توك»، اعترضهم المجني عليه واستولى على المبلغ المالي المخصص لذلك، ولردع مقاومتهم أشهر في وجههم سلاح أبيض «شفرة كتر»، وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي، والفرار به.

المشدد 5 سنوات لقاتل حلاق السلام

وبعد القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي استمعت لمرافعات النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهم، وعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.