نائب محافظ قنا يشهد احتفالات قصر الثقافة بذكري أكتوبر المجيدة

شهد حازم عمر، نائب محافظ قنا، فاعليات الاحتفال بيوم السادس من أكتوبر، الذي نظمه قصر ثقافة قنا، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور المهندس تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، والدكتور عبدالفتاح ترك، عميد معهد الخدمة الاجتماعية بقنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، نائبا عن المحافظ اللواء أشرف الداودي.

فقرات فنية وأغاني وطنية في الاحتفال

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار، كما تضمن عددا من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية، لفرقتي الفنون الشعبية والموسيقي العربية، كما شمل عرض إذاعة بيان الحرب، وندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر المجيدة، بالإضافة الى تكريم بعض المحاربين القدامى من أبناء المحافظة.

نائب محافظ قنا: الاحتفال بذكرى أكتوبر لتجسيد معاني الصمود

وأوضح نائب محافظ قنا، أن الاحتفالات بذكري النصر يعد تجسيدا لمعاني الصمود والعزة و التفوق، وتخليدا لعزيمة وإصرار شعب تحدى المستحيل، وسجلت قواته المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة والكرامة لمصرنا الغالية ولأمتنا العربية الشامخة.

وعلى هامش الاحتفال، افتتح حازم عمر، معرض الفنون التشكيلية لأساتذة كليتي الفنون الجميلة والتربية النوعية، وعددا من الفنانين من رواد قصر الثقافة.

وتضمن المعرض أعمالا من فنون «الرسم - التصوير الزيتي - النحت - الجرافيك - التصوير الفوتوغرافي - الأشغال الفنية اليدوية».