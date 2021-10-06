السيسي: نصر أكتوبر أثبت قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة تحية وتقدير واعتزاز للقوات المسلحة المصرية، في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، وذلك على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

السيسي يوجه التحية للقوات المسلحة

وقال السيسي: «في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة، التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت في ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط، وبسالة في الأداء، تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن، واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه».

تحية لشهدائنا الأبرار وجيل أكتوبر العظيم

وأضاف رئيس الجمهورية: «تحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات، الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وأرضها من كل سوء وشر».