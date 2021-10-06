نقابة الممثلين تهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

حرصت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، على تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك عبر بيانٍ رسمي.

القوات المسلحة سطرت تاريخًا مجيدًا بدماء وشجاعة رجالها

وقالت نقابة المهن التمثيلية، في بيانها: «تتقدم نقابة المهن التمثيلية، وجموع فناني مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس جمهورية مصر العربية- القائد الأعلى للقوات المسلحة، بخالص التهاني بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي سطرت خلالها القوات المسلحة بكل أسلحتها تاريخا مجيدًا بدماء وشجاعة رجالها، وسجلت في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين، وأكدت على عزم المصريين وقدرتهم على الانتصار والعمل.. حفظ الله مصر، عزيزة أبية، وصان أرضها حرة كريمة، ووفق أهلها قيادة وشعبا إلى التقدم والرجاء».

أشرف زكي يوجه رسالة للرئيس بعد تفعيل برنامج الحماية التأمينية

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد وجه قبل أيام رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قراره بتوجيه الرعاية الصحية للفنانين، وأيضًا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز، قائلا إن هذا الدعم له صدى عظيم داخل الأسرة الفنية، والشعور بالأمن والأمان.

وقال: «نشكر الرئيس السيسي وبنقوله هذا التاج على راسنا كلنا كممثلين ومبدعين، وحضرتك لمست قضيتين هامتين وهما التأمين والتأمين الصحي»، مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، وفريق العمل بالوزارة، قاموا بمجهود كبير وعظيم، «بهنئ وببارك لكل زملائي في النقابات كلها، التشكيليين والسينمائية والموسيقية، دة مجهود عظيم جدا بُذل».

وتابع: «فيه فنانين دخلهم من وظيفتهم زي لاعيبة السيرك والفنون الشعبية والعرائس، خاصة أن الفنون الشعبية لها عمر افتراضي، زي لاعب الكرة، بعد مرحلة عمرية ميقدرش يشتغل، والسيرك كذلك وفناني العرائس، كل الناس دي دخلها موردها الوظيفي مفيش دخل آخر، وفيه ناس معندهمش مظلة اجتماعية أو صحية، وفيه ناس عندنا بقالها فترة مش شغالة أو رحلت وتركت أسر، وقرار النهاردة يشمل كل الفئات دي، وهم أعداد كبيرة، مش أقل من 20 لـ25 ألف عضو».