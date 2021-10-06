شقيقان يكسران جمجمة جارهما بالجيزة: «استلف فلوس ومرجعهاش»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث المحافظة، من القبض على شقيقين، تسببا في إصابة جارهما، بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، بسبب رفضه رد مبلغ اقترضه من أحدهما، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات معهما.

إصابة ترزي بكسر في الجمجمة

وكشفت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية تحت إشراف العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن مركز شرطة أبو النمرس، تلقى بلاغا من موظف بالمعاش، مفاده اتهامه لشقيقين، بالتسبب في إصابة نجله 27 سنة، ترزي، بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، واضطراب في الوعي.

الشاب اقترض2000 جنيه ورفض ردها

وبيّنت التحريات، أن المجني عليه، اقترض مبلغ 2000 جنيه من أحد الشقيقين، ورفض ردها، فتعديا عليه، وتسببا في إصابته بعدما تشاجرا معه، ونُقل المجني عليه إلى المستشفى، لتلقي العلاج، بينما تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين.

المتهمان: «عايزين فلوسنا»

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وأقوال والد المجني عليه، اعترفا بارتكاب الواقعة، بسبب رفض المجني عليه رد مبلغ 2000 جنيه اقترضها من أحدهما، وعندما طالباه بمبلغ الدين حدثت بينهم مشادة كلامية، وتحولت لمشاجرة، وتعديا خلالها عليه.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للشاب المجني عليه، لسؤاله في الواقعة.

واقعة مشابهة في القليوبية

وفي مدينة أبو زعبل بالقليوبية، شرع فران في قتل شقيق طليقته في مشاجرة نشبت بينهما، بسبب مطالبة المجني عليه بنفقة شقيقته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة القضية.

ودلت التحريات أن المجني عليه، توجه إلى طليق شقيقته لمطالبته بالنفقة بعد تأخره في دفعها، حيث نشبت بينهما مشاجرة، حاول فيها المتهم قتله.