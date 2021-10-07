حظك اليوم برج الأسد الخميس 7-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بأنه يحب القيادة، كما أنه يفرض سيطرته على الأشخاص المحيطين به، سواء كان ذلك في حياته الشخصة أو العملية، كما أن لا ينصاغ وراء آراء الآخرين، ويسعى لتنفيذ ما يفكر به فقط.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

اليوم تنصحك الأفلاك ألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل والحياة.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

القمر في مواجهة برجك.. انتبه فالوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.