حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 6-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بأنه لديه شخصية مسيطرة وقوية، يسعى دائما ليكون قائد، سواء كان ذلك في حياته الشخصية أو في حياته العلمية، وتزداد حاجته للقيادة في العمل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

الوضع الفلكي يجعلك اليوم تتكلم بثقة، وتراعي مشاعر المحيطين بك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر الجديد بمنزلك الثالث يدفعك اليوم نحو تخصيص وقت تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.