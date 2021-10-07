المشدد 15 سنة لسباك قتل صاحب «كشك» بالساحل: هددني بنشر صور فاضحة لأختي

«لو مجوزتنيش أختك هفضحك وأفضحها بالفيديوهات والصور اللي معايا».. جملة قالها المجني عليه «غريب. ع. ع»، 56 سنة، صاحب كشك سجائر بمنطقة الساحل، للمتهم «عبداللطيف. خ. ع»، 24 سنة، سباك بعدما طلب منه الزواج من شقيقته ورفض، بسبب سوء سمعة المتهم، فضلا عن غضبه بسبب التهديد، ولم يكتف بذلك، بل تحول النقاش بينهما إلى تشابك بالأيدي، أشهر المجني عليه خلاله سكينا في وجهه، من داخل الكشك الخاص به، إلا أن المتهم تمكن من السيطرة عليه والاستيلاء على السكين، وعاجله بعدة طعنات أودت بحياته في الحال.

علاقة مُسجلة

التحريات والتحقيقات التي جرت في الحادث، أكدت أن شقيقة المتهم المعروف عنها سوء السيرة والسمعة، أقامت علاقة محرمة مع المجني عليه في الكشك الذي يبيع في السجائر، والمُثبت به كاميرات مراقبة؛ إذ سجلت تلك العلاقة التي حدثت أكثر من مرة، وفجأة نشب خلاف بينها والمجني عليه، فامتنعت عن إقامة علاقة آثمة معه مرة أخري فهددها بفضح أمرها، وأنه يمتلك «فلاشة» عليها كل شيء كان يحدث بينهما.

المتهم والمجني عليه

وأوضحت التحريات والتحقيقات، أن شقيقة المتهم خشيت افتضاح أمرها، فذهبت لشقيقها لتشكو له من المجني عليه بأنه يغازلها في أثناء مرورها من أمام محل عمله، فذهب لعتابه على فعلته فنهره المجني عليه وأمسك بسلاح أبيض «سكين» وطلب منه مغادرة المكان وإذا لم ينفذ طلبه سيفضحه في منطقة الساحل، وسينشر فيديوهات وصور لشقيقته على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد مشاهدة المتهم للفيديو حاول التحصل على الفلاشة من المجني عليه فرفض فعاجله بعدة طعنات في أنحاء جسده بالسلاح الذي كان يمسك به، استقرت أحدهما برقبته والأخري في بطنه وأماكن متفرقة، وتركه غارقا في دمائه وفر هاربا.

بلاغ قسم شرطة الساحل

وبعد تلقي قسم شرطة الساحل، بلاغا من الأهالي بالواقعة، وفحص الكاميرات، حددت هوية المتهم وعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبطه، وبعد القبض عليه اعترف تفصيليا بارتكابه للواقعة.

وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها، وأحيل المتهم لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، التي أصدرت حكمها ضده بالسجن المشدد 15 عاما.