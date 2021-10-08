غدا.. بدء تشغيل مكاتب اشتراكات الطلبة بالسكة الحديد على فترتين

تبدأ هيئة السكة الحديد، صباح غد السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري، تشغيل مكاتب اشتراكات الطلبة على فترتين صباحية ومسائية، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، على أن يبدأ العمل في مكاتب الاشتراكات الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 23:00 مساء، وذلك خلال الفترة من 9 أكتوبر الحالي، وحتى 30 من نفس الشهر، على أن يستمر تشغيل مكاتب الاشتراكات أيام الجمع والعطلات الرسمية فترة واحدة من الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 15:00 مساء.

لوحات إرشادية على شبابيك صرف اشتراكات الطلبة

وقالت هيئة السكة الحديد، إنّها وضعت لوحات إرشادية على شبابيك صرف اشتراكات الطلبة توضح شروط استخراج الاشتراكات، ويتم اتخاذ إجراءات الصيانة للقطارات، وكذلك الإجراءات الاحترازية في التعامل مع جمهور الركاب، وعلى الجمهور مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، موضحة أن هناك تخفيضات هائلة على اشتراكات الطلبة تصل إلى 98%.

السكة الحديد: تخفيضات هائلة على اشتراكات الطلبة تصل إلى 98%

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أن مكاتب استخراج اشتراكات الطلبة ستبدأ عملها صباح غد السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري، في الساعة الـ7 صباحا، لاستقبال جموع الطلاب، مؤكدا أن أسعار اشتراكات الطلبة ستكون مفاجئة وفي متناول الطلاب بالمدارس والجامعات، وهناك تخفيضات هائلة على الاشتراكات تصل لـ98%، منوها إلى أنّ الهيئة أنتهت تماما من الاستعدادات النهائية، لبدء العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية، لمنع الزحام، وتجهيز قطارات إضافية، للدفع بها وقت الحاجة.

مصدر بـ السكة الحديد: مكاتب استخراج اشتراكات الطلبة ستبدأ عملها السبت من الـ7 صباحا

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن الهيئة تدعم اشتراكات الطلبة، وأن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تخضع لصيانات دورية، قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات القطارات.

أنواع اشتراكات الطلبة المتاحة في السكة الحديد

1- مسافة 2000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر.

2- مسافة 3000 كيلومتر صلاحيته 3 أشهر.

3- مسافة 5000 كيلومتر صلاحيته 6 أشهر.

4- مسافة 10000 كيلومتر صلاحيته 9 أشهر.

مواعيد وأماكن استخراج اشتراكات الطلبة

1- يمكن للطلاب أو أولياء الأمور استخراج اشتراكات الطلبة من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 عصرًا، داخل مكاتب الاشتراكات في المحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية يوميا.

2- يمكن الاستعانة بـ 54 مكتب اشتراكات بـ31 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية، بينها 33 مكتبا بالوجه البحري بمحطات «القاهرة - بنها - طنطا - سيدي جابر - الإسكندرية - الزقازيق - الإسماعيلية - منيا القمح - المنصورة - منوف - كفرالشيخ - كفر صقر - شبرا - شبين الكوم - شبين القناطر - تفهنا الأشراف - كوم حمادة - الخطاطبة - قويسنا»، و21 مكتبا بالوجه القبلي بمحطات «الجيزة - الواسطى - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - نجع حمادي - بني مزار- ملوي - قنا - الأقصر - أسوان».

أسعار اشتراكات الطلبة لاستقلال قطارات السكة الحديد

1- تحديد قيمة الاشتراك وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، ويتمتع الطالب بتخفيض على قيمة الاشتراك قدره 98%.

2- الاشتراك صالح لمدة 3 أو 9 أشهر.

3- اشتراكات الطلبة تستخرج لمسافات من 15 كم حتى 400 كم.

4- تبدأ اشتراكات الطلبة من 14 جنيها حتى 33 جنيها لمدة 3 أشهر.

5ـ قيمة الاشتراكات تتراوح بين 21 جنيها حتى 75 جنيها لمدة 9 أشهر.

6- إذا رغب الطالب في استقلال قطار مكيف عليه سداد فرق التكلفة بين المكيف والعادي في شباك الحجز.

خطوات استخراج اشتراكات الطلبة في السكة الحديد

1- التوجه لمكتب الاشتراكات بمحطة السكة الحديد، وصرف استمارة طلب اشتراك مقابل 5 جنيهات.

2- إحضار 2 صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

3- ملء بيانات الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

4- استخراج الاشتراك لاستقلال القطارات من المحطة الكائنة بالمنطقة التي يقيم بها الطالب.

5- الاشتراك يتيح للطالب استقلال القطارات العادية فقط «المميزة والمطورة»، وتحدد قيمة الاشتراك وفقًا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول.