«التعليم» تعلن خطة توزيع منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب 4 ابتدائي 2021

كشفت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة توزيع منهج الدراسات الاجتماعية «موارد وتراث بلدى» لطلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أن المنهج به إضافات جديدة تسهم في تكوين معرفة قوية لدى الطلاب عن تاريخ وجغرافية بلدهم.

وأضافت «نوال»، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه تم توزيع منهج الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي على مدار أيام العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن المناهج تم وضعها من قبل كبار المتخصصين، وتعمل على تنمية مهارات الطلاب.

وترصد «الوطن» في السطور التالية خطة توزيع منهج الدراسات الاجتماعية «موارد وتراث بلدى»:

شهر أكتوبر والأسبوع الأول من نوفمبر

البيئة الطبيعية

- الوحدة الأولى بلدنا ورموزه الوطنية وتشمل:

الدرس الأول: أدوات تحديد المواقع

الدرس الثانى: المصادر الأولية والمصادر الثانوية

الدرس الثالث: موقع مصر بالنسبة إلى العالم

الدرس الرابع: محافظات مصر

الدرس الخامس: علم مصر

الدرس السادس: الأعياد القومية في محافظاتنا وشعاراتها

منهج شهر نوفمبر حتى الأسبوع الأول من ديسمبر 2021

الوحدة الثانية: المظاهر الطبيعية في بلادنا

-الدرس الأول: جمال أرضنا

-الدرس الثانى: الطقس والمناخ

-الدرس الثالث: البيئات المصرية

-الدرس الرابع: الموارد الطبيعية في بيئاتنا المصرية

-الدرس الخامس: المشكلات البيئية في بلدنا

شخصيات مصرية مؤثرة: جمال حمدان وسيد درويش

منهج شهر ديسمبر 2021 ويناير 2022

المحور الثانى الموارد والبيئة

الوحدة الثالثة: الموارد والخدمات في بلدنا

-الدرس الأول :الحياة المستدامة

-الدرس الثانى: الحرف التراثية

-الدرس الثالث: معا لحياة أفضل

-الدرس الرابع: حقوق الأطفال

-الدرس الخامس: مهن ومهارات للمستقبل

-الدرس السادس: المستثمر الصغير

-شخصيات مصرية مؤثرة: طه حسين وطلعت حرب

-مراجعة عامة على الفصل الدراسى

-عرض المشروع

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديدة تعمل على تنمية مهارات الطالب في التفكير والإبداع، موضحاً أن المناهج تهتم بكل ما هو محيط ببيئة الطالب.