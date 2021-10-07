هل يمكن أن تصاب بفيروس كورونا والأنفلونزا في آن واحد؟.. طبيب يجيب  

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، إن الوقت الحالي يشهد العديد من التقلبات المناخية والتي يمكن أن تسبب الإصابة بالأنلفونزا الموسمية والتي تتشابه كثيرا أعراضها مع أعراض فيروس كورونا المنتشر منذ عامين حول أنحاء العالم، وأعراض فيروس الأنفلونزا الموسمية يمكن أن تزول من تلقاء نفسها عقب فترة زمنية وجيزة عكس أعراض فيروس كورونا التي تدوم لفترة زمنية طويلة.

هناك عدة اختلافات جوهرية يمكن التمييز بين كورونا والأنفلونزا

وأضاف ثروت في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك عدة اختلافات جوهرية يمكن التمييز بينها عند الإصابة بفيروس كورونا أو الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، وتتمثل الاختلافات المرتبطة بفيروس كورونا في فقدان حاسة الشم، حدوث التهاب رئوي حاد، وجود آلام بالجهاز الهضمي، استمرار الأعراض لمدة أكثر من أسبوعين عكس الأعراض المصاحبة للأنفلونزا، يمكن أن تكون هناك مضاعفات جانبية طويلة الأمد تحدث بعد الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا على عكس الأنفلونزا الموسمية ليست لها أعراض طويلة المدى.

من الصعب الإصابة بالأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا في وقت واحد

وأشار مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل، إلى أنه من الصعب الإصابة بالأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا في وقت واحد، لأن الجهاز المناعي لا يمكن أن يصاب بأكثر من فيروس في وقت واحد، ولكن يمكن أن يحدث عند الإصابة بأحد الفيروسين أن يكون هناك بعض التأثيرات التي تكون مصاحبة للفيروس مثل البكتيريا، وفي حالة الإصابة بالفيروسين معا ستكون التأثيرات وخيمة ويمكن أن تتحد هذه الفيروسات على جهازالمناعة وتسبب العديد من المضاعفات التي تكون نتائجها وخيمة على الشخص المصاب.

تشابه بعض الأعراض عند الإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا

وأوضح، أن هناك بعض الأعراض المتشابهة المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا أو الأنفلونزا الموسمية وتتمثل في، ارتفاع درجة الحرارة، الصداع، سيلان في الجيوب الأنفية، مشير إلى أن عند الإصابة بالأنلفونزا الموسيمية يمكن للشخص المصاب ممارسة حياته بصورة عادية عكس الإصابة بفيروس كورونا الذي يؤثر سلبا على صحة الشخص المصاب ويسبب له العديد من المضاعفات التي تجعله غير قادر من الخروج من المنزل.