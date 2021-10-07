تحرير 27 محضرًا في حملة لمتابعة تطبيق إجراءات كورونا بالمحلة

قال اللواء محمد عبد الوهاب السعدني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم توجيه عدة حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ ما أسفر عن تحرير 27 محضرا متنوعا، منها 9 محاضر كمامة، و10 محاضر إشغال طريق، و3 محاضر بيئة، و5 محاضر نظافة، خلال 24 ساعة.

تطهير 40 مسجدا

وأوضح رئيس مدينة المحلة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الحملات عملت على تطهير 40 مسجدا، و39 مدرسة، و4 مواقف سيارات و5 جمعيات زراعية و47 شارعا، و 6 مراكز شباب، و4 مقار وحدات محليه قروية، و16 ماكينة صراف آلي بالقرى، و35 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة.

استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد «السعدني» على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا؛ تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، باستمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

تكثيف حملات التطهير للمنشآت الخدمية

كما شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات في نشر الوعي بضرورة إتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات خلال الفترة المقبلة على مستوى قرى مركز المحلة الكبرى.