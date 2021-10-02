محافظ الغربية يعاقب عاملا حرق مخلفات زراعية داخل مدرسة

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، توجيهاته بمجازاة عامل في إحدى المدارس الفنية الصناعية، بخصم 7 أيام من راتبه، وذلك لقيامه بحرق المخلفات الزراعية داخل المدرسة.

محافظ الغربية يوجه بخصم 7 أيام من مرتب عامل لحرقه مخلفات

واصدر محافظ الغربية، في وقت سابق أمس الأول، قراراً ينص على إحالة أي موظف إلى التحقيق، وإيقافه عن العمل لمدة 3 شهور، مع خصم نصف راتبه، إذا قام بحرق أي مخلفات داخل أو خارج المصلحة الحكومية.

كما شمل القرار العاملين بنظام اليومية، حيث سيتم استبعاد من يقوم بذلك، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على صحة المواطنين وعدم تلوث الهواء والبيئة.

معاقبة كل من يقوم بحرق المخلفات بالحبس مدة لا تزيد على سنة

كما أصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات الرقابة على الأراضي الزراعية والمحال المخالفة، وتطبيق نصوص القانون رقم 4 لسنة 1994، الخاص بحماية البيئة، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، الذي ينص على معاقبة كل من يقوم بحرق المخلفات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

تدشين حملات لتوعية المواطنين بخطورة حرق مخلفات القمامة

كما وجه المحافظ مديرية الزراعة وجهاز شئون البيئة بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بخطورة حرق المخلفات، والالتزام بنقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها، وكذلك منع إلقاء القمامة في الترع والمصارف والجسور.