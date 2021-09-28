محافظ الغربية يشهد انطلاق 14 شاحنة لتجهيزات مدارس «حياة كريمة» بزفتى

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، انطلاق 14 شاحنة تحمل تجهيزات للمدارس التي تبنى وتطور ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى مركز زفتى، وذلك لتسليمها للإدارة التعليمية بالمركز، تمهيدا لتوزيعها على المدارس.

محافظ الغربية: نحرص على توفير بيئة تعليمية جذابة

وأشاد محافظ الغربية خلال تفقده للقافلة، بتنوع محتوياتها وشمول التجهيزات للمراحل الدراسية كافة، من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي، وكذلك تنوع التجهيزات بين «أثاث، وأدوات للأنشطة، وأجهزة»، مؤكدا حرص المحافظة على تجهيز المدارس وإعدادها بالمستلزمات كافة التي توفر بيئة تعليمية جذابة.

وأوضح المحافظ أنه جار بناء وتطوير 101 مدرسة بقرى زفتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتخفيف كثافة الفصول، وتوفير الخدمة التعليمية بجودة عالية لأهالينا في الريف، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

«تعليم الغربية»: القافلة ضمت التجهيزات كافة

وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن قافلة التجهيزات تضمنت «أجهزة حاسب آلي، طابعات، آلات، معدات للتعليم الفني، أثاث، ودواليب، وتخت لمراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال وحتى الثانوي، وتجهيزات لحجرات الزائرة الصحية، وكراسي وتخت لرياض الأطفال، ومقاعد وكراسي ومكاتب خشبية، أدوات رياضية، مجسمات وخرائط ومعدات لمعامل العلوم، تجهيزات لحجرات التربية الفنية والموسيقية، تجهيزات لحجرات الاقتصاد المنزلي بمدارس التعليم العام»، بالإضافة إلى تجهيزات أخرى، سوف توزع على مدارس زفتى، استعدادا للعام الدراسي الجديد.