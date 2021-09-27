محافظ الغربية يوجه بإغلاق 7 مراكز دروس خصوصية في السنطة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهات مشددة للواء أشرف بدران، رئيس مجلس مركز ومدينة السنطة، اليوم الاثنين، بضرورة شن حملات من لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإغلاق كافة السناتر والدروس الخصوصية، لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وردع المخالفين قانونياً خلال الفترة المقبلة.

محافظ الغربية: إغلاق 7 سناتر للدروس الخصوصية بالسنطة

وأشار رئيس مدينة السنطة إلى أنه تم إغلاق تشميع نحو 7 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز، خلال 24 ساعة الأخيرة، تنفيذاً لتعليمات مجلس الوزراء، وبناءً على توجيهات محافظ الغربية .

كما يأتي لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا تزامناً مع الموجة الرابعة لجائحة كورونا.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المراكز المخالفة

وكشف رئيس المدينة عن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز التعليمية المخالفة، وصدور القرارات الخاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاقها، والتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات الإغلاق.

وكان محافظ الغربية قد أصدر قراراً، في وقت سابق، بتشکيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش علي مستوي سناتر القري حفاظا على صالح المواطنين .

رصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء

كما تم رصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لمخالفة كافة الإجراءات الاحترازية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.