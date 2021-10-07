ميس عبد الهادي: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لغزة بعد العدوان

وجهت الطفلة الفلسطينية ميس عبدالهادي، التي ألقت الشعر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركتها في الندوة التثقيفية تحت عنوان «العبور إلى المستقبل»، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، أمس الأربعاء، الشكر إلى الرئيس على دعمه للقضية الفلسطينية وبخاصة جهود إعمار غزة التي أعقبت العدوان الإسرائيلي على القطاع في مايو الماضي.

«عزيز على القلب أكتوبر».. ثاني قصائد «ميس» عن مصر

وأضافت عبدالهادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن القصيدة التي ألقتها بالأمس تحت عنوان «عزيز على القلب أكتوبر»، كانت ثاني قصائدها عن مصر بعد قصيدة «خير أجناد الأرض»، مشيرةً إلى أنها تقطن قطاع غزة وتبلغ من العمر 13 سنة وتدرس في الصف الثاني الإعدادي.

العدوان الأخير على غزة

وحول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، قالت الطفلة الفلسطينية: «كانت أياما عصيبة، وكان الإسرائيليون يضربون العمارات السكنية بشكل جنوني وعشوائي دون أي رحمة».

وأكدت، أنها بكت خلال فعاليات الندوة بالأمس بسبب مشاعر مختلطة بها، حيث كانت تقف أمام الرئيس السيسي، كما تذكرت الذكريات المؤلمة في الحرب على الأخيرة على غزة.

وألقت «ميس»، قصيدة خلال الاحتفالية، بعنوان «عزيز على القلب أكتوبر»، وجاء نصها كالتالي:

عزيز على القلب أكتوبر فذكراه عطر الشذى ينشر

زمان البطولة لا ينمحي .. فيبقى جميلا لنا يذكر

بسينا العروبة كان اللقاء .. وسورية العزم لا تقهر

يدكون فيها حاميات العدو .. فصالوا وجالوا كذا دمروا

يقودهم أنور باسل بنصر سيأتي إذا أدبروا ..

وجند هناك يريد الشهادة سطر في المجد ما سطروا

تزلزل قلب العدو اللئيم .. فجنديهم قبرهم يحفر

وهالهم عزم ذاك الهجوم .. وقالوا على الرعب لا نصبر

وبارليف يشهد أن العدا تعاموا عن الموت ما أبصروا .. وجيش الفدا أنتم يا رفاق