ضبط 50 طن بضائع محظور دخولها البلاد.. بينها منشطات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المستمرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية؛ لحماية الاقتصاد القومي للبلاد.

وفق بيان أصدرته، الوزارة اليوم الخميس، فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ، قيام مالك شركة بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، باستيراد حاويتين مشمولهما أدوات منزلية، وقيام الشركة بإخفاء بضائع محظور دخولها البلاد؛ بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

ضبط 50 طن بضائع بالحاويتين

تم تشكيل لجنة أمنية جمركية؛ لكشف وجرد مشمول الحاويتين، وأسفرت أعمالها عن ضبط كميات من مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمنشطات مختلفة الأنواع والأشكال تزن نحو 50 طنًا.

وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ وقدره 70 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.