في اليوم العالمي للقطن تعرف على أهميته عالمياً

نشرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء أهمية نبات القطن بمناسبة اليوم العالمي للقطن والذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام ،موضحة أن القطن هو النسيج الذي يدعم أكثر من 100 مليون أسرة في العالم، وواحد من أكثر الأقمشة شيوعًا في دواليب الملابس، فهو مريح ومضاد للحساسية ويدوم طويلاً.

أوضحت أن القطن، هو في الحقيقة أكثر من مجرد سلعة، فهذا النسيج الطبيعي هو منتج يغير مجرى معايش ما يزيد عن 28 مليون مزارع في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن النفع الذي يعود به على ما يزيد عن 100 مليون أسرة في 75 دولة في 5 قارات من قارات العالم.

تابعت أن القطن مهم جدا للاقتصادات المتقدمة، إلا أنه يمكن كذلك شبكة أمان للبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية، فالقطن مصدر رئيسي لسبل العيش والكسب لعديد أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال الريفيين، بمن فيهم النساء، حيث يتيح فرص للعمل والكسب لبعض المناطق الريفية الأفقر في العالم.

وفي هذا اليوم العالمي للقطن، تسعى الأمم المتحدة إلى إذكاء الوعي بقطاع القطن ودوره الحاسم في التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية والتحفيف من حدة الفقر، وتهدف هذه هذا اليوم كذلك إلى إبراز أهمية النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام وإتاحة فرص العمل المنتجة واللائقة للجميع.

منتج مرن ومتعدد الأغراض

تابعت أن هذا النسيج العضوي الطبيعي المتين ذي الاستخدامات المتعددة مصنوع من ألياف بيضاء ناعمة توجد حول بذور نباتات القطن، ويمكن زراعة هذا المحصول المقاوم للتغيرات المناخية، في المناطق الجافة والقاحلة.

ومع أن مزارع القطن تغطي 2.1٪ فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، ومع ذلك فهو يلبي 27٪ من احتياجات المنسوجات في العالم، ولا يكاد يُهدر شيء من القطن، فهم يُستخدم في المنسوجات وأعلاف الحيوانات وزيوت الطعام ومستحضرات التجميل أو الوقود وغيرها من الاستخدامات الأخرى.

معلومات أساسية في اليوم العالمي للقطن

وُلدت مبادرة اليوم العالمي للقطن في عام 2019، عندما اقترح أربعة منتجين للقطن في أفريقيا جنوب الصحراء وبنن وبوركينا فاسو وتشاد ومالي يُعرفون باسم مجموعة البلدان الأربعة المنتجة للقطن على منظمة التجارة العالمية الاحتفال باليوم العالمي للقطن في 7 أكتوبر

واعترفت الأمم المتحدة في 2019 رسميًا باليوم العالمي للقطن، وتذكي هذه الفرصة العظيمة الوعي بضرورة الوصول إلى أسواق القطن والمنتجات المرتبطة بالقطن وتعزيز سياسات التجارة المستدامة وتمكين البلدان النامية من الاستفادة بشكل أكبر من كل خطوة من خطوات قطاع سلاسل القيمة للقطن.

وعملت وكالات الأمم المتحدة لسنوات من أجل هذه المهمة، وعلى سبيل المثال، ساعد مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية مجموعة البلدان الأربعة المنتجة للقطن على تحسين الإنتاج وتحسين قدرة العمليات المحلية، فضلاً عن مناقشة الإصلاحات التجارية اللازمة للتصدي للحواجز التجارية الكبيرة وغياب المساواة بين منتجي القطن في البلدان النامية. ويرجع منشأت هذه الجهود إلى عام 2003 من خلال مبادرة القطن.