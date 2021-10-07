ضبط مدير شركة أجهزة إلكترونية لإتجاره في العملة.. مليون و500 ألف جنيه

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها، يتاجرون في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

الاتجار في العملة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وكشف تحريات الإدارة العامة، أتخاذ المتهم من مقر الشركة الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقات «الدفع الإلكتروني» الخاصة بهم والصادرة من بنوك بالخارج.

وأكدت تحريات الإدارة العامة، أن المتهم يقوم عقب ذلك بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

مليون و500 ألف جنيه مصري

عقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي مليون و500 ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.