تحصين 53 ألف و222 رأس أغنام ضد «الطاعون» بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

تحصين 53 ألف و222 رأس أغنام وترقيم وتسجيل 3077 رأس ماشية

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التي بدأت أعمالها منتصف شهر سبتمبر الماضي، قامت من خلال 180 لجنة بتحصين 53 ألف و222 رأس من الأغنام وترقيم وتسجيل 3077 رأس ماشية مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية لجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وتم عقد 191 ندوة ولقاء بالمواطنين 43 ندوة و 148 لقاء إرشاديا بالإضافة إلى تسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

لجان التصحين باشرت عملها

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين ومشاركتهم في الحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.