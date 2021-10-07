«تعليم القاهرة» تشكل لجنة لاختيار أفضل مدرسة فنية

أكد الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني، بمحافظة القاهرة، تشكيل لجنة من التعليم الفني بكل مديرية لمتابة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد في المدارس الفنية «صناعي وتجاري وفندقي وزراعي».

وقال «عبده»، إن اللجنة المشكلة ستقتصر مهمتها على اختيار أفضل مدرسة «صناعية - زراعية - تجارية - فندقية - فنية نظام خمس سنوات»، كما سيتم اختيار «أفضل مدير مدرسة وأفضل معلم، وأفضل عامل».

التنبيه بضرورة الاهتمام بالنظافة القصوى للمدارس

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الاهتمام بالنظافة القصوى داخل المدارس والالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة بين المعلمين والعاملين والطلاب، والتأكيد على المتابعة المستمرة لحضور الطلاب بالمدارس وتحفيزهم علمياً.

وتابع أنه تم التنبيه على جميع مدارس التعليم الفني بضرورة حسن معاملة أولياء الأمور وتنظيم استقبالهم بجميع المدارس الفنية وحسن معاملة الطلاب وعدم جمع مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أي مسمى.

وشدد مدير التعليم الفني بالقاهرة على ضرورة رصد حالات الطلاب غير القادرين سواء من المنتظمين أو المتقدمين على نظام الخدمات ومحاولة حل مشكلاتهم عن طريق مكتب التربية الاجتماعية وإفادة المديرية ببيانات هؤلاء الطلاب وما يتم إتباعه بشأنهم.

«التعليم»: لا توجد أي نية لتأجيل الدراسة

وفي سياق متصل، كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مشددة على جميع المدارس بضرورة مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية عدا الطلاب دون سن 18 سنة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الدراسة ستبدأ في موعدها 9 أكتوبر الجاري، ولا توجد أي نية للتأجيل، مشيرة إلى تسليم المدارس الكتب الدراسية وسيتم توزيعها على الطلاب اعتباراً من أول أيام الدراسة.