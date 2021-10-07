مصر تستنكر هجمات الحوثيين على مطار أبها بطائرة مفخخة دون طيار

أعربت مصر، اليوم 7 أكتوبر الجاري، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي، مساء أمس، مطار أبها بطائرة مُفخخة دون طيار، والتي تم اعتراضها من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، مما أسفر عن عدد من الإصابات وخَلَّفَ بعض الخسائر المادية.

وتؤكد مصر، حكومة وشعبًا، دعمها ووقوفها بجانب الشقيقة السعودية في مواجهة مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة.

وتعيد مصر التأكيد على مساندتها لما تتخذه الشقيقة السعودية من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة.