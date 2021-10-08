حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 8-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يتميز بكونه شخصية مزاجية، ينقلب حاله بين لحظة وأخرى، إذ أنه يتأثر بحديث الآخرين من حوله ويظل يفكر به، وبالرغم من ذلك، إلا أنه شخص اجتماعي يحرص على تكوين صداقات وعلاقات جديدة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تنافر القمر مع أورانوس في منزلي الصحة يطالبك ألا تتحامل على نفسك.. نظم جهودك وأولوياتك، واهتم بصحتك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

فينوس في مواجهة برجك، وقد يجعلك ذلك تتصرف بصورة مخالفة لطبيعتك، وقد تشعر بتشوّش مشاعرك، ومن المهم أن تصبر.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء، لاعب ليفربول محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.