مرتباتها تصل 10 آلاف جنيه.. 1700 وظيفة للشباب خلال أكتوبر في 9 محافظات

مازالت الفرصة متاحة أمام الشباب والخريجين من كل التخصصات، للحصول على وظائف شهر أكتوبر2021 ، وعددها 1700 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص، بمرتبات تصل إلى 10000جنيه، بحسب المؤهل والخبرات، وطبيعة الوظيفة، حيث استطاعت وزارة القوى العاملة أن توفرها لهم بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 60 شركة ومصنع ومنشأة بالقطاع الخاص.

الوظائف متاحة للجنسين ذكور وإناث من كافة المؤهلات

«الوطن»، تستعرض أهم هذه الوظائف التي وفرتها وزارة القوى العاملة، تيسيرا على الشباب والخريجين من الجنسين للالتحاق بهذه الوظائف، بعرضها على النحو التالي:

- يستطيع الشباب الراغب في الالتحاق بالوظيفة الدخول على الموقع التالي www.manpower.gov. eg، وهو الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

- الدخول على أيقونة «برنامج طالبي العمل»، وستقوم الإدارة المختصة بتوزيع الشاب على الوظيفة التي تناسبه بحسب المؤهل والسن ومحل الإقامة.

- الوظائف وهي على النحو التالي:

1- وظائف محافظة القاهرة:

- 10 مساعدين مدير مطعم ، و10 مشرف مطعم، و200 عضو فريق براتب 2900 جنيه، و20 شيف شواية، و20 سائقا، و2 عمال إنتاج من ذوى الهمم، و10 مديرين موقع بالتجمع الخامس براتب يتراوح ما بين 7000 إلى 9000 جنيه حسب الخبرة، و15 مشرفا براتب 4000 جنيه، و5 محاسبين، و131 فرد أمن، و15 مدير قطاع نظافة، و15 مدير قطاع مكافحة بشرط الخبرة في المجال.

2- وظائف محافظة القليوبية

- 2 مهندس مدنى براتب 4500 جنيه، و2 مهندس ميكابوديتك، و3 محاسبين، و7 فنيين لحام جلود، و25 عامل خياطة، و25 عمال إنتاج، و10 عمال تعبئة - كى ملابس، و4 عمال عاديين من ذوى الهمم 5%، و3عمال نظافة، وسائق رخصة ثانية.

3- وظائف محافظة السويس

- 5 فنيين إنتاج براتب 3000 جنيه، و10 عمال عاديين براتب 3000 جنيه.

4 - وظائف محافظة الدقهلية

- 27 منسقا ميدانيا، و2 أمين مخزن، و2 أخصائي، و10 عمال تحميل، ومحاسب، و23 عامل نظافة، وفرد أمن، ومندوب مبيعات.

5- وظائف محافظة أسيوط

- 5 مدرسات لغة عربية ورياضيات، و10 أخصائيين إئتمان، و32 أخصائي تمويل، ومحفظة قرآن، و2 مسئول مبيعات، وعاملة عادية، وبائعة، وعاملة لمعمل تحاليل طبية، وعامل لمحل صيانة أجهزة، وعامل لمحل خردوات، وعامل لمحل ساعات.

6- وظائف محافظتي دمياط والبحيرة

- 150 مسئول إئتمان، و50 مراجعا ميدانيا، و10 عمال إنتاج.

7- وظائف محافظة المنوفية

- 3 أطباء، و2 ممرضة، ومحاسب، ومدخل بيانات، و5 أخصائيين مشتريات، و2 أخصائي رقابة، و5 أخصائيين أبحاث وتطوير، و3 فنيين صيانة، و5 سائقين، و6 عمال إنتاج، و5 عمال تعبئة وتغليف، و5 عمال تغليف ملابس، و201 فرد أمن براتب 3500 جنيه.

6- وظائف محافظة بالغربية

- 27 عامل خياطة، و10 عمال أوفر، و10 عمال أرضية، و8 عمال تعبئة، و50 خدمة عملاء براتب 4000 جنيه، ومحاسب، وأمين مخزن، و4 عمال تعبئة.

7- وظائف محافظة المنيا

- مسئول تسويق، و2 مهندس زراعي، ومهندس كهرباء، و100 عامل خياطة، و50 عامل تعبئة وتغليف، و7 مشرفين عمال، ومراقب جودة، وأمين مخزن، وموظف تسليم، و29 منسقا ميدانيا، و10 عمال طلمبة، و3 سفرجية، و5 عمال نظافة، و5 حدادين، و2 ميكانيكي.

8- وظائف محافظة بالإسماعيلية

- عامل مناولة، وعامل خدمات، و3 عمال إنتاج ملابس، ومراقب جودة، و3 عمال إنتاج وكي ملابس وتعبئة وتغليف.

9- وظائف محافظة قنا

- 19 مندوب مبيعات، و18 تمريض، و41 مسئول تمويل، و4 مسئولي ائتمان، و20 مندوب توزيع، و30 مدرس لغة إنجليزية ولغة عربية ورياضيات وعلوم، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم حاسب آلي، و2 كاشير، و2 كابتن صالة، و5 ويتر، و11 عامل نظافة، و20 خدمة عملاء، و10 عمال توصيل طلبات، و2 فنى صيانة، و6 أفراد أمن، وسائق رخصة مهنية.