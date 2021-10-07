تعليم القاهرة تعلن مصروفات فصول الخدمات بالمدارس الفنية 2021

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن مصروفات فصول الخدمات بالمدارس الفنية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أن المصروفات تسدد إلكترونيا بموجب الرقم القومي للطالب.

وأكد الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في القاهرة، أن المصروفات تبدأ من 2020 جنيهًا، منها 1500 جنيه رسوم تعليم و520 جنيهًا المصروفات الواردة بالقرار رقم 119 لسنة 2021، وذلك لطلاب الصف الأول، وإجمالي مصروفات طلاب الصف الثاني 2005 جنيهات، وإجمالي مصروفات الصف الثالث 805 جنيهات.

التعليم الفني: التسديد من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رسوم التعليم الواردة جاءت طبقا لما ورد بالقرارين الوزاريين رقم 160 لسنة 2020 ورقم 370 لسنة 2012، وتحصل بمعرفة المدرسة بإيصال «123 ت ت»، مع الالتزام بالكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية رقم 47 لسنة 2019، بشأن تحصيل المستحقات الحكومية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وينطبق على تلك الحصيلة قواعد وضوابط الصرف الخاصة بها.

وتابع أن المصروفات الواردة بالقرار 119 لسنة 2021 والمدرجة بالجدول السابق تسدد من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بموجب الرقم القومي للطالب لصالح صندوق ودعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية.

«التعليم»: تخفيض المصروفات 50% لأبناء الأسر الأولى بالرعاية

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تخفيض نسبة 50% من قيمة رسوم التعليم للصفين الأول والثاني طبقاً لموافقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم للطلاب أبناء الشهداء وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين بالحرب والطلاب غير القادرين من أبناء الأب المتوفي أو أبناء الأم المعيلة أو أبناء الأم المطلقة أو أبناء المكفوفين أو ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بناء ًعلى بحث اجتماعي معتمد من الشئون الاجتماعية بالمحافظة أو الإدارات التابعة لها.

وكذلك تخفيض المصروفات 50% للطلاب أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي بجميع أنواعها بعد تقديم ما يثبت ذلك والطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم سواء بالخدمات أو المحالين للتقاعد أو المتوفين، بحسب ما أعلنت عنه الوزارة، مؤكدة على ضرورة تسجيل بيانات تلك الفئات على قاعدة البيانات من المدرسة لتمكينهم من الاستفادة بالخصم على المصروفات الواردة بقرار 119 لسنة 2020 والمدرجة بالجدول السابق وذلك طبقاً للمستندات المقدمة.