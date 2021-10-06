«التعليم» تعلن ضوابط الفسحة المدرسية وطابور الصباح

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل وضوابط الفسحة المدرسية والطابور ودخول وخروج الطلاب، مشددة على جميع المدارس بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

وشددت الوزارة في بيان لها، على ضرورة الحضور بالمدارس وتواجد جميع المعلمين والإداريين طوال اليوم الدراسي، وضرورة الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية الخاصة بكل معلم، وتجهيز غرفة عزل في كل مدرسة، وتخصيص أكثر من غرفة لتناول الطعام.

تقسيم المدرسة لفترتين وفقاً لظروف كل مديرية

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تفاوت مواعيد الفسحة للصفوف المختلفة، فمثلاً في المرحلة الابتدائية تكون الفسحة للصفوف الثلاثة الأولى تسبق فسحة الصفوف الرابع والخامس والسادس، وكذلك المرحلتان الإعدادية والثانوية، مشددة على ضرورة تجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، ويتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلي واستغلال الفراغات المتاحة بالمدرسة أو اللجوء إلى المديرية بتقسيم المدرسة إلى فترتين إذا تطلب الأمر، بناء على قرار مدير المديرية ولظروف كل مديرية.

وشددت على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي في الطابور، وكذلك ارتداء الطلاب للكمامات.