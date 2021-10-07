يوم تمهيدي لأطفال الروضة قبل انطلاق الدراسة في أبو قرقاص

أطلقت إدارة أبوقرقاص التعليمية في محافظة المنيا، مبادرة لاستقبال أطفال رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي وأولياء أمورهم، قبل يومين من انطلاق العام الدراسي الجديد.

وجرى خلال استقبال الأطفال، توزيع الكتب المدرسية عليهم مغلفة بالبالونات، في أجواء احتفالية ترفيهية لإدخال البهجة والسرور على التلاميذ، وتعريفهم بالمدرسة وبزملائهم، وذلك تحت رعاية الدكتور بهاء حسن، مدير الإدارة التعليمية.

استقبال الأطفال بالبالونات والألعاب الترفيهية ومسرح للعرائس

وأبدى مديرو المدارس اهتماماً باستقبال التلاميذ بحفاوة، وتوفير بعض الألعاب الترفيهية مثل لعبة التزحلق المطاطية وعمل مسرح عرائس ببعض المدارس تحت إشراف مديري المدارس الإبتدائية ووالوكلاء وجميع العاملين بالمدرسة.

وافتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مدرسة السلام الإعدادية بقرية «نزلة جريس» بمركز أبوقرقاص، التي تعد أول مشروع تم الانتهاء منه ضمن المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوي قري الريف المصري «حياة كريمة»، حيث جرى إنهاء أعمال الاحلال والتجديد للمبنى بالكامل، في غضون 4 شهور، بإجمالي 12 فصلاً تعليمياً، على مساحة 1500 متر مربع، بإجمالي 5 طوابق.

تنفيذ 211 مشروعاً بتكلفة مليار و960 مليون جنيه

وأعلن محافظ المنيا أنه في قطاع الأبنية التعليمية، يجرى تنفيذ 211 مشروعاً بتكلفة مليار و960 مليون و520 ألف جنيه، منها 25 مشروعاً بمركز العدوة، و46 مشروعاً بمغاغة، و63 بأبوقرقاص، و52 بملوي، و25 بدير مواس.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بتشغيل المدرسة مطلع العام الدراسي الجديد.

ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذي أطلقه رئيس الجمهورية، تطوير 192 قرية بـ757 تابعاً، بإجمالي 32 وحدة محلية، في نطاق 5 مراكز على مستوى محافظة المنيا، بتكلفة 23 مليار جنيه، ويصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 3 ملايين مستفيد.