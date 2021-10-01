الموت يخطف 12 طفلا في حوادث متفرقة بالمحافظات خلال أسبوع

خطف الموت 12 طفلاً وطفلة على مدار الأسبوع الجاري في حوادث متفرقة بعدة محافظات، بينهم طفل صدمه قطار خلال عبوره المزلقان، فيما سقط آخر من المصعد، وخسرت طفلة حياتها بحقنة خاطئة على يد طبيب بيطري، فيما قتل مسجل خطر وزوجته طفلاً لسرقة «توك توك»، يقوده.

طفل ينهي حياته شنقاً في الفيوم

أنهى الطفل «يوسف.م.م.ع»، 12 سنة، حياته شنقاً بواسطة حبل ربطه في سقف غرفته بقرية «جردو»، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعد «علقة ساخنة»، على يد والده بسبب لعبه بالهاتف وعدم إطاعة أوامره، فدخل في حالة بكاء هستيري وحالة نفسية سيئة قرر على إثرها التخلص من حياته، لتفاجئ أسرته بجثته تتدلى من السقف.

مصرع طفل صدمه قطار بأسيوط

ولقي طفل يدعى «محمد مصطفى معاذ»، 13 سنة، مقيم بقرية كوم أبوشيل، في أسيوط، مصرعه، بعدما صدمه قطار الصعيد أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمحطة الأزهر بحي شرق المدينة، ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

«أسانسير» يُنهي حياة «محمد» بالدقهلية

ودفع الطفل «محمد أحمد حسين صالح»، 11عاما، حياته، ثمنا لإهمال المحليات التي تركت المصاعد دون ترخيص أو صيانة، بعدما سقط من مصعد الطابق السادس ليُخرجه أخيه وخاله من بئر الأسانسير جثة هامدة، بعد أن تهشمت رأسه وتحطمت عظامه، بمنطقة حي الأشجار في محافظة الدقهلية، لتنتهي حياته بعد أيام قليلة، من احتفال أسرته بعيد ميلاده في 11 سبتمبر الماضي .

مصرع طفل في حريق بكفر الشيخ

ولقي الطفل «عبد الله ضياء فتحي»، 4 سنوات، مصرعه في حريق هائل شب في منزل مكون من 3 طوابق بقرية «أبو تمادة» التابعة لمركز كفر الشيخ، فيما تسبب الحريق في إصابة سيدة و9 آخرين بإصابات متنوعة بين حروق وجروح، وجرى نقل جثة الطفل للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

طفل ينهي حياته بسبب «ساندوتش»

وتخلص طفل، 14 عاماً من حياته بإلقاء نفسه من نافذة الطابق الـ 16 بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، بسبب «ساندوتش»، حيث طلب «ساندوتش» ديلفري، ولكن شقيقته فتحت الباب وتسلّمته ودفعت حسابه لتأكله هي، فتشاجر معها شقيقها وتدخلت الأم التي أخذت الـ «ساندوتش»، فدخل الطفل إلى شباك المنزل وألقى بنفسه من الطابق السادس عشر ليسقط جثة هامدة.

مصرع طفل سقط من الطابق الثالث

كما لقي الطفل«آدم رامي محمد حسب الله»، 3 سنوات، مصرعه بعدما سقط من الطابق الثالث خلال لهوه بمنزله بعزبة «الصاوي»، التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفل أسفل عجلة سيارة

في الغربية، توفي الطفل «مازن. ا»، 9 سنوات، أسفل عجلات سيارة ملاكي، بقرية «منصورية الفرستق» بمركز كفر الزيات، حيث كان يلعب الكرة برفقة زملائه واختفت الكرة أسفل سيارة، فدخل ليخرجها، وفي نفس التوقيت استقل «ر.ص» بالمعاش سيارته وأدارها دون أن يعلم أنّ هناك طفل أسفلها، لتدهس السيارة الطفل وسط صرخات الأهالي، وجرى نقله للمستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بنزيف داخلي.

كسارة ثلج تلتهم يد طفل بالقصير

والتهمت مفرمة ثلج داخل مصنع ثلج بالمنطقة الصناعية بمدينة القصير التابعة لمحافظة البحر الأحمر، يد طفل يدعى «عمر عزت السيد علي»، 13 عاماً، خلال عمله، حيث انزلقت يده اليمنى داخل المفرمة وفشل في إخراجها، وعلى الفور انتقل فريق طبي على أعلى مستوى إلى المصنع وجرى استخراج يد الطفل ثم اصطحبوه إلى مستشفى القصير المركزي لإجراء عملية جراحية .

مسجل خطر يقتل طفل لسرقة توك توك

وأنهى مسجل خطر حياة طفل يدعى «خالد»، 15 سنة، بخنقه بواسطة حبل بعدما استدرجه لمنزله بمنطقة الوراق بالجيزة، بحجة نقل بعض المفروشات لجهاز ابنته، وذلك بالاشتراك مع زوجته، من أجل سرقة «توك توك» كان يقوده الطفل، حيث أوقف المسجل وزوجته الـ «توك توك» قيادة الطفل، بحجة شراء مفروشات زواج لابنتهما، وطلبا من الطفل مرافقتهم في عدة أماكن، واستدرجاه لداخل منزلهما وقتلاه، ثم نقل الزوجان جثة الطفل في الـ «توك توك» وألقيا بها في النيل أسفل كوبري الساحل، وفرا هاربين بالـ «توك توك» لبيعه.

مصرع طفل اصطدم بعامود إنارة

ولقي الطفل «مروان.م»، 10 سنوات، مصرعه، إثر إصابته بنزيف داخلي وكسر بقاع الجمجمة بعدما اصطدم بعامود إنارة بمنطقة البارودية بمدينة الفيوم، خلال قيادته دراجة نارية وعلى الفور جرى نقل جثة الطفل لمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

مصرع طفلة داخل ملاهي بالإسكندرية

ولقيت الطفلة «دنيا»، 12 سنة، مصرعها، إثر سقوطها من أعلى «لعبة الإعصار» من على مسافة 10 أمتار ليصطدم رأسها بلعبة أخرى قبل أن تسقط على الأرض جثة هامدة، حيث ذهبت الطفلة إلى «الملاهي» برفقة أسرتها وأصرت على ركوب «لعبة الإعصار» وما أن ارتفعت اللعبة في السماء إلا وسقطت الطفلة، وجرى نقل جثتها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفلة بحقنة خاطئة على يد طبيب بيطري

وفي الغربية، توفت الطفلة «منار النجار» 4 سنوات، بقرية «الفرستق»، التابعة لمركز بسيون، إثر إعطائها حقنة بالخطأ على يد طبيب بيطري في إحدى صيدليات القرية، حيث أُصيبت الطفلة بإعياء شديد وجرى نقلها لمستشفى المنشاوي العام، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى.

اختفاء جثة طفلة سقطت في محطة مياه

كما لقيت الطفلة «سما هاني»، 3 سنوات، مصرعها، غرقاً في محطة رفع مياه الشرب، حيث ذهبت مع والدها خلال قيامه بغسل «توك توك» يعمل عليه بجانب محطة المياه، وسقطت في غرفة «بئر» مياه بالمحطة، فصرخت واستغاثت بوالدها الذي هرع لإنقاذها ولكن المياه جرفتها إلى داخل المواسير الكبيرة التي تمر بها المياه من ترعة الرياح الناصري إلى محطة المياه، واختفت الطفلة دون أثر لها.