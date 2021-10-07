إصابة 10 أشخاص في حريق بعمارة سكنية بالغردقة

أصيب 10 اشخاص على الأقل باختناقات، نتيجة نشوب حريق داخل شقة في إحدى العمارات السكنية بمدينة الغردقة، قبل قليل، بمنطقة خلف «كنيسة الأنباء شنودة»، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.

إصابة 10 أشخاص باختناقات نتيجة حريق الغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بنشوب حريق في شقة سكنية كائنة بالدور الثالث في إحدى العمارات السكنية، بمنطقة «الدهار»، خلف «كنيسة الأنبا شنودة»، وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين إصابة 10 أشخاص باختناقات نتيجة الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.

وأفاد مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن» بأن الحريق نشب في شقة بالدور الثالث، وتم استدعاء سيارات المطافي للسيطرة على الحريق، إلا أنها وصلت بصعوبة، نظراً لموقع العمارة السكنية في منطقة عشوائية، ويجري عمل اللازم للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للعمارات المجاورة.

حجز المصابين بمستشفى الغردقة 24 ساعة تحت الملاحظة

وانتقل اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، وقيادات الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة، وضباط مباحث قسم شرطة ثاني الغردقة، فيما أكد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام أن الإصابات عبارة عن اختناقات، نتيجة الدخان الكثيف، وحروق بسيطة، وتم عمل الإسعافات الأولية، ويجري عمل اللازم، وتقرر حجز المصابين لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة الطبية.