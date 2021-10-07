مشروعات "حياة كريمة" تنطلق فى قرى المنيا وبنى سويف

يشهد مركزا ملوى وديرمواس، جنوب محافظة المنيا، حالياً، إقامة عدة مشروعات تنموية وخدمية تتمثل فى مجمعات خدمات ومدارس ومحطات صرف وتوصيلات مياه، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، التى تستهدف 192 قرية و757 تابعاً، ويستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن فى 5 مراكز بالمحافظة.

وتفقد أحمد العمدة، منسق مؤسسة «حياة كريمة» بالمنيا، وإيمان على، منسق مركز ملوى، مشروعات المبادرة بديرمواس وملوى، والتى شملت إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنزلة البدرمان بالمركز الأول، ويتبقى فقط سقف دوره الثالث، واستكمال المبانى والبدء فى أعمال التشطيبات، بإشراف جهاز التعمير، ومشروع المجمع الزراعى أيضاً بالمنطقة ذاتها، الذى جرى البدء فيه، وحفر المبنى ورمى تربة الإحلال.

192 قرية و757 تابعاً تستهدفها مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا

وجارٍ أيضاً إنشاء نقطة إسعاف قرية أولاد مرجان على الطريق الواصل بين ديرمواس والصحراوى الغربى، إذ تم حفر الموقع ورمى تربة الإحلال والخرسانة العادية، بجانب الصحية بنزلة البدرمان، التى أزيدت مساحتها من أراضى الوحدة المحلية، وستطور طبقاً لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

إنشاء عدد من المدارس فى المنيا ضمن المبادرة

وفى مركز ملوى يجرى إنشاء المجمع الخدمى بقرية نواى، إذ تم عمل السقف الخرسانى للدور الأول علوى، والمجمع الزراعى بقرية نواى، وجارٍ أعمال الهدم للمبنى القديم.

كما يتم إنشاء جناح مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، وتم الانتهاء وتسليم الجناح بالكامل، كما تم عمل القواعد الخرسانية لبعض أعمدة الإنارة استعداداً لبدء صنفرتها والدهان، هذا إلى جانب تجهيز القواعد الخرسانية لعدد 2 كشك كهرباء بمجلس قروى تونا الجبل.

وجارٍ إنشاء مدرسة تونا الجبل الابتدائية، والعمل فيها من ناحية المبانى والتشطيبات، بجانب المجمع الخدمى بها أيضاً، وتم الانتهاء من أعمال الخرسانة وتجهيز المبنى لبدء التشطيبات، وأيضاً مدرسة عزبة مروان للتعليم الأساسى، وجُهزت التخشيبة للأساسات الخرسانية للمدرسة.

وفى مجلس قروى المعصرة جارٍ إنشاء المجمع الخدمى، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى، وجارٍ أعمال البناء والتشطيبات، بالإضافة إلى المجمع الزراعى، وتم انتهاء أعمدة الدور الأرضى، وتجرى أعمال عزل الأساسات، وتجرى توسعة مدرسة الشهيد بالمعصرة، وجارٍ تجهيز أعمدة الثالث علوى، وكذلك مدرسة جاد الله، إذ يتم العمل بأعمدة الثالث علوى، وفى مدرسة وحدة المعصرة، جارٍ الإعداد لسقف الدور الخامس مع الاستمرار فى أعمال البناء، كما يتم تنجيل الملعب الرياضى.

3 ملايين مواطن فى 5 مراكز بمحافظة المنيا سيستفيدون من المبادرة

وفى بنى سويف، كشف الحساب الرسمى لمؤسسة «حياة كريمة» على «فيس بوك» عن تنفيذ عدة مشروعات فى إطار المشروع القومى بمركز ببا، والوحدة المحلية لقرية سدس، منها إنشاء جناح جديد بمدرسة عبدالستار الفقاعى للتعليم الأساسى بقرية الفقاعى، وصيانة وترميم المبانى القديمة بمدرسة عبدالستار الفقاعى للتعليم الأساسى بقرية الفقاعى، وتبطين ترعة أبوقنديل بقرية بنى عقبة، وجارٍ تبطين ترعة الشراهنة المارة بقرى الفقاعى وكفر جمعة، وصيانة وترميم المبنى القديم بمدرسة بنى عقبة للتعليم الأساسى بقرية بنى عقبة، وإحلال وتجديد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية غياضة الشرقية، وجارٍ توسعة وإنشاء جناح جديد بمدرسة إبراهيم محمد مبروك الإعدادية بقرية جزيرة ببا، وإنشاء جناح جديد بمدرسة عبدالله محمد مبروك الابتدائية بقرية جزيرة ببا، وإحلال وتجديد الكوبرى البحرى الذى يربط بين الشرق والغرب على ترعة الشراهنة بطول 10م وعرض نحو 9م بقرية كفر ناصر.

«التضامن»: زيارات منزلية وبرامج للتوعية بخطر الإدمان بالقرى والمدارس ومراكز الشباب

من جهة أخرى قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه سيتم تنفيذ برامج توعوية، وتوفير خدمات علاجية لأى مريض إدمان مجاناً وفى سرية تامة، لافتاً إلى الاتفاق على تنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مع محافظة الغربية، وخطة لإطلاق حملات الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بمخاطر تعاطى المخدرات بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الغربية وعددها 54 قرية و88 تابعاً «نجوع وعزب»، بمركز ومدينة زفتى.

54 قرية مستهدفة من مبادرة حياة كريمة بعدد من مراكز الغربي

جاء ذلك خلال اجتماع «عثمان»، أمس الأول، مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لبحث أوجه التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع للتضامن وبين محافظة الغربية، لتنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان بحضور وكلاء الوزارات المعنية وممثلى جامعة طنطا ومؤسسة «حياة كريمة» وممثلى المصانع الكبرى بالمحافظة.‪

وتابع أنه سيتم تنفيذ سلسلة أنشطة توعوية بجامعة طنطا، وإعداد معسكرات طلابية لإعداد القيادات الشبابية، وتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية على مستوى المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، باستهداف 1000 مدرسة مع العام الدراسى الجديد، والتركيز على المدارس الفنية والتكنولوجية، وتنفيذ برامج توعوية داخل مراكز الشباب.