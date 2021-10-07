تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير محور الشهيد بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك ضمن الإجراءت اللازمة لتنفيذ مشروع أعمال تطوير محور الشهيد، والتي تشمل إجراء أعمال توسعة لكوبري الواحة أعلى المحور الشهيد.

واستلزمت هذه الأعمال الغلق الكلي لمحور الشهيد أسفل كوبري الواحة للاتجاه القادم من ميدان محمد زكي تجاه مستشفى الشرطة، لرفع الكمرات المعدنية الخاصة بالكوبري، على أن يتم إجراء التحويلات المرورية يميناً مطلع كوبري الواحة تجاه محور محمد علي فهمي في تجاوز جزيرة المنتصف والعودة مرة أخرى تجاه محور الشهيد.

تنفيذ التحويلات المرورية على مرحلتين

وذكرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أنه سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على مرحلتين، الأولى من الساعة 12 صباحاً غدا الجمعة الموافق 8 أكتوبر حتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد المقبل، والثانية من الساعة 12 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر الجاري حتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد 17 من الشهر نفسه.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.