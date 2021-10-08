الزراعة في أسبوع.. افتتاح مشروعات وزيارات تفقدية وفحص 17 ألف رأس ماشية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 59، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر الجاري.

وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجموعة من الوزراء والمسئولين؛ لمتابعة خطط الدولة في مجال تحلية مياه البحر، حيث وجه بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية المياه بالتكامل مع المنظومة التي تنتهجها الدولة حالياً تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة.

تهنئة بذكرى انتصار أكتوبر

وبعث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 48 لحرب أكتوبر المجيدة، كما توجه بالتهنئة الى القوات المسلحة المصرية، والشعب المصري العظيم لهذه المناسبة.

واستقبل وزير الزراعة، المدير العام للتجارة بالمفوضية الأوربية ليوين ديفوكس، والوفد المرافق له، وبحث معه زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة،

كما تفقد «القصير» حديقة الأسماك بالزمالك؛ للوقوف على حالتها وسير العمل بها، حيث تعد حديقة الأسماك بالجيزة من الحدائق الهامة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر الأصول غير المستغلة ورفع كفاءتها.

تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية

وافتتح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الحدث الختامي لـمشروع تعزيز مراعاة النوع الاجتماعي من أجل التنمية الريفية المستدامة وإجراءات الأمن الغذائي تحت عنوان «تعزيز دور المرأة في التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي.. جاميسا»، بحضور الدكتور مارتينو ميللي، رئيس مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي بالقاهرة، وبياجيو دي تيرليزي، نائب المدير معهد سيام باري، والفريق الإيطالي.

وقام وفد علمي وفني برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بزيارة لمحافظة أسوان، لبحث ما تم إنجازه من خطة تحويل نظام زراعة قصب السكر إلى نظام الشتلات، ومتابعة حالة دودة الحشد ورفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة والمحطات البحثية وتطوير نظم الري إلى أنظمة الري الحديث، كما تابعت اللجنة أصول الوزارة في محافظتي قنا والأقصر، وأصدر معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعض التوصيات التي يجب اتباعها عند حصاد وتخزين الأرز.

تحصين المواشي ضد طاعون المجترات الصغيرة

وبلغ إجمالي حجم الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى 29 سبتمبر 2021، حوالي 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها 602 ألف و964 طنا عن نفس المدة من العام الماضي.

كما تم تحصين أكثر من نصف مليون رأس من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة على مستوى الجمهورية حتى 30 سبتمبر 2021، وفحص وعلاج أكثر من 17 ألف رأس ماشية ضمن نشاط القوافل البيطرية العلاجية المجانية التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي في 5 محافظات هي «الإسكندرية - البحيرة - الغربية - الشرقية - المنيا».

ضبط مصنعين لإنتاج الأعلاف دون ترخيص

وشارك معهد بحوث الصحة الحيوانية في قافلة طبية بقرية جواد حسني بمركز أبو حمص، بالتعاون مع كلية الطب البيطري في جامعة دمنهور ومستشفيات جامعة عين شمس ومديرية الطب البيطري بدمنهور، كما تم ضبط مصنعين لإنتاج وتخزين الأعلاف وإضافاتها و3 محلات للاتجار في الأعلاف بمحافظة الدقهلية، دون الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأصدر المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حوالي 4000 شهادة بتحليل نتائج العينات التي تم استلامها من العملاء، خلال الأسبوع الحالي.