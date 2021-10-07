«الزراعة» تواصل أعمال التطوير والنظافة والتجميل لحديقة الأسماك 

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والأسماك، استمرار أعمال التطوير والنظافة والتجميل لحديقة الأسماك بالجبلاية، عقب زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للحديقة الاثنين الماضي، حيث وجه برفع كفاءة الحديقة وتطويرها مع الحفاظ على طابعها الأثري وجميع الأشجار والنباتات النادرة الموجودة بها، ورعايتها.

وأشار «رجائي» إلى أن الأعمال تُنفذ بالتنسيق مع المعنيين بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، خاصة المعمل المركزي لبحوث للثروة السمكية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والادارة المركزية للتشجير، بالتعاون والتنسيق لرفع كفاءة الحديقة وتطويرها وتجميلها ونظافتها وزيادة وسائل الترفيه فيها، من أجل جذب الزائرين وراحتهم.

«رجائي»: لا زيادة في أسعار التذاكر

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والأسماك، أنه بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد فإن حديقتي الحيوان والأسماك تستعدان لاستقبال رحلات المدراس والجامعات من جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن تذكرة الدخول مازالت بخمسة جنيهات فقط والأطفال دون السادسة مجانا.