مصدر: لا زيادة في أسعار تذاكر النقل العام بعد ارتفاع البنزين اليوم

بعد تحريك سعر البنزين اليوم بقيمة 25 قرشا، تساءل كثيرون عن حقيقة رفع أسعار تذاكر النقل العام بعد زيادة البنزين، وهو ما نفاه مصدر بهيئة النقل العام بالقاهرة، مشيرا إلى عدم وجود زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بعد تحريك سعر البنزين اليوم، وسعر تذكرة أتوبيس النقل العام كما هي دون تعديل، موضحا أنّ الزيادة في سعر البنزين، بينما أتوبيسات النقل العام تعمل بالسولار.

تذاكر النقل العام ثابتة

وأوضح لـ«الوطن»، أنّ تذاكر النقل العام ثابتة، حيث لا توجد أي زيادة في أسعار السولار وأتوبيسات الهيئة تعمل بالسولار، وجار خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار من أجل الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك، كما أعلنت محافظة القاهرة عدم زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس، وانتظام العمل بكل الخطوط بنفس الأسعار، لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

انتظام العمل داخل مواقف السيارات

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة انتظام العمل داخل مواقف السيارات بنطاق محافظة القاهرة، واستمرار العمل بتسعيرة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، والتوجيه بتكثيف الحملات على الخطوط ومواقف السيارات للتأكد من عدم التلاعب في سعر التعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي سائق مخالف للتسعيرة، لضمان عدم استغلال المواطنين مع تحريك سعر البنزين.

وفى سياق متصل، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وجاءت أسعار البنزين بعد تحريكها كالآتي:7 جنيهات للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 ، و 9.25 جنيه للتر البنزين 95 ، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

واستعرضت اللجنة في بيان لها، اليوم، متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل - يونيو 2021، مقابل الفترة يوليو - سبتمبر 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.