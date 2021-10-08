بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على آلية تحديث الأسعار

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار البنزين الجديدة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وتعتمد تحديث أسعار البنزين على العديد من الركائز الأساسية في تحديد السعر بشكل عادل للمواطنين وللدولة، وهو ما يسمى بـ«آلية تسعير الوقود»، حيث أن هناك عدة عوامل تساعد في وضع آلية التسعير الجديد.

ووفق قرار مجلس الوزراء بآلية عمل لجنة التسعير التلقائي للوقود الخاصة بتحديد أسعار البنزين الجديدة، فهي تأخذ في الاعتبار السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر صرف العملات الأجنبية، بجانب التكاليف الخاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة، وهو ما تسبب في زيادة أسعار البنزين خلال الربع الحالي من العام.

تثبيت أو رفع أو خفض.. 3 قرارات تأخذهم لجنة التسعير

وتعمل هذه الآلية على تعديل أسعار البنزين الجديدة كل 3 أشهر أي بشكل ربع سنوي، كما يتم تغيير الأسعار سواء بزيادة أسعار البنزين أو الخفض بنسبة 10% أو التثبيت.

وتتم عملية التسعير التلقائي من خلال لجنة تعمل على تحديد أسعار البنزين الجديدة المحلية، وفقا لعدد من الاعتبارات الاقتصادية التي في ضوئها يتحدد السعر الجديد، حيث تتكون اللجنة من ممثلين من وزارة المالية والبترول وتكون تحت إشراف مجلس الوزراء.

وتحدد اللجنة السعر الجديد بناء على الأسعار العالمية لبرميل خام برنت، وهو خام نفطي يستخدم كمعيار لتسعير ثلثي إنتاج النفط العالمي، بالإضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.

ويعد الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع، أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقًا لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ يوليو 2019.

وتعمل آلية التسعير التلقائي للوقود على تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية، بما يتناسب مع سعرها الحقيقي.

أسعار البنزين الجديدة

واعلنت اللجنة المشكلة من قبل وزارة البترول ووزارة المالية بزيادة أسعار بنزين 80 بقيمة 25 قرشا ليصبح 7 جنيهات للتر بدلا من 6.75، وهي في إطار نسبة الـ10% المتفق عليها من قبل اللجنة في تسعير الوقود.

وارتفعت أسعار البنزين 92 بقيمة 25 قرشا ليصبح سعر اللتر من بنزين 92 هو 8.25 جنيهات مقابل 8.

أما عن بنزين 95 فقد ارتفع ووصل إلى 9.25 جنيهات للتر بدلا من 9 جنيهات للتر.

وأقرت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود بثبات أسعار السولار في السوق المحلي، حيث تم تثبيت سعره عند 6.75 جنيه للتر، كما أعلنت اللجنة ارتفاع أسعار المازوت المحلية عند 4200 للطن، وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات بقيمة 25 قرشا ليسجل 3.75 جنيه لمتر المكعب.