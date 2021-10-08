خطوات يجب اتباعها لاستخراج رخصة السيارة.. منها «فاتورة البيع»

يبحث العديد من المواطنين عن الطرق التي يجب اتباعها لاستخراج رخصة السيارة، إذ يستطيع المواطن مالك السيارة أو وكيله بمستند ترخيص السيارة الملاكي والجرارات الزراعية وكافة أنواع المركبات لمدة عام أو بحد أقصى 3 أعوام، مع عدم تجاوز المالك لموعد الفحص الفني الدوري، وتستعرض «الوطن» تلك الخطوات في السطور التالية.

الخطوات التي يجب اتباعها

الخطوة الأولى التي يجب اتباعها هى أن يتوجه المواطن مالك المركبة إلى أقرب قسم مرور التابع للمنطقة السكنية، التي يقيم بها وذلك لاستخراج ترخيص لها.

ثانياً: أن يقدم مالك السيارة أو وكيل عنه بمستند طلب ترخيص السيارة على النموذجين 251 و 351 ويجب تقديمها أمام أقسام المرور التي يتوفر بها أجهزة الحاسوب.

ثالثا: يجب أن يكون المالك أو وكيله بحوزته مستند رسمي مثل (بطاقة الرقم القومي، جواز سفر، أو أي مستند رسمي آخر يبرز هوية المواطن).

يقوم المواطن مالك المركبة بتقديم مستند رسمي يثب صحة إقامته داخل العنوان الذي يمليه في المستندات الرسمية، مثل (إيصال كهرباء، غاز، فاتورة تليفون أرضي).

الخطوة الرابعة هي أن يقدم المواطن مالك المركبة مستندا رسميا يثبت صحة ملكيته للمركبة مثل (فاتورة البيع تحوي خاتم شعار الجمهورية).

أما إذا كانت المركبة سبق وكان على ملكيتها نزاع فيجب على المالك، تقديم ما يثبت صحة الملكية من خلال وجود حكم قضائي يفصل في ملكيتها له.

وفي حالات أخرى مثل استيراد المالك المركبة من الخارج يجب أن يتوافر مستند يدل على الإفراج الجمركي من مصلحة الجمارك.

وفي حالة أن المركبة كانت في مزاد علني يجب أن يكون مستند البيع من الهيئة الحكومية المختصة بحوزة المالك.

وإذا كانت المالك ورث تلك المركبة، فيجب أن يتوافر معه مستند قانوني صادر بثبوت الوراثة له مع توافر شهادة وفاة مالكها السابق.

وفي حالة تعدد الورثة في ملكية المركبة، يجب أن يكون هناك إقرار بموافقة الورثة الآخرين أن يكون أحدهما مسؤولاً عن ملكية السيارة.

الخطوة التالية هي قيام المواطن مالك المركبة بصرف اللوحة المعدنية للمركبة ثم تليها خطوة استخراج الرخصة المؤمنة.

كما يجيب على المالك أو وكيله بمستند رسمي سداد كافة المستحقات الضريبية والرسوم المفروضة.

وإذا كان مالك السيارة من جنسة أخرى "أجنبي" يقوم بنفس الخطوات السابقة، ولكن يجب اعتماد بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة.