تفاصيل الالتحاق بالمعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبري

أعلن مجلس إدارة معهد العلوم التجارية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن تفاصيل التحاق طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمعهد لسنة 2021م - 2022م.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمعهد العلوم التجارية بمدينة المحلة

وحددت إدارة المعهد الأوراق المطلوبة وهي «أصل المؤهل و4 صور منه وأصل شهادة الميلاد حديثة و 4 صور منها، و4 صورة البطاقة الشخصية للطالب و4 صور للبطاقة الشخصية لولي الأمر و6 صور شخصية مطبوع عليها اسم الطالب ونموذج استمارة 6 جند».

وأعلن مجلس إدارة المعهد في بيان عبر صفحة المعهد على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسى 2021 - 2022 من حملة الثانوية العامة والأزهرية والثانوية الصناعية للالتحاق بأقسام «نظم معلومات إدارية، وشعبة المحاسبة والتسـويق والتجارة الإلكترونية.

كما حدد البيان ضرورة توافر «طابع تنسيق الشعبة العامة «محاسبة وتسويق إلكتروني رقم 997، طابع تنسيق نظم المعلومات الإدارية رقم 1041»، كما يمنح المعهد درجة البكالوريوس المعتمدة من وزارة التعليم العالي والمعادلة من المجلـس الأعلى للجامعات.

ومن مميزات الدراسة فى المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى، تأجيل التجنيد حتى سن 28 سنة ومدة الدراسة 4 سنوات والحصول على شهادة مماثلة مــن الأتحاد الأوروبي وتدريب عملي في البنوك والشركات.

ويضم المعهد أنشطة طلابية «اجتماعية - ثقافية - رياضية»، وينظم زيارة سنوية للطلاب المتفوقين دراسياً للجامعات الأوروبية للدراسة والحصول على شهادات مماثلة من الاتحاد الأوروبي.

موقع معهد العلوم التجارية بمدخل المدينة العمالية

وخصص مسئولوا المعهد العالي للعلوم التجارية في المحلة الكبري أرقام للتواصل و الإستفسار: 0402456044 - 0402456047 - 01008900710 - 01550546982 - 01555106566 - 01286063337

ويقع مقر المعهد بالمحلة الكبرى - طريق المحلة طنطا، الكيلو 6.