«الزراعة»: إجراءات صارمة وفورية ضد مستخدمي المبيدات المحظورة

علق الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضبط 158 ألف طن مبيدات محظور تداولها، مؤكدًا أن المبيدات من أهم أسباب التأثيرات السلبية على جودة الإنتاج الزراعي، وأن الوزارة تقوم باتخاذ إجراءات صارمة حال ضبط هذا النوع من المبيدات.

جهود كبيرة في ملف المبيدات الحشرية

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ونهى درويش، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في هذا الملف، وذلك عن طريق نشر الوعي بين الفلاحين وكيفية التأكد من جودة المبيد قبل استعماله، ومعرفة ما إذا كان مطابقا للمواصفات أم لا.

تدريب أكثر من 15 ألف شخص

وتابع المتحدث باسم وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة دربت أكثر من 15 ألف شخص أصبح متخصصًا في استخدام المبيدات وكيفية شرائها وأماكن الحصول عليها، لافتًا إلى أن لجنة المبيدات تضطلع بدور كبير جدا في تسجيل المبيدات.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم من خلال أجهزتها المختلفة بمتابعة وتفتيش على أماكن بيع وتداول المبيدات، من أجل الحفاظ على جودة المنتج الزراعي، حيث يتم اتخاذ إجراءات صارمة بشكل قانوني من أجل منع أي مخالفة في هذا الإطار.

وأكد محمد القرش أن الوزارة لديها معمل مراقبة مواصفات المبيدات وهو معتمد في الاتحاد الأوروبي كمعمل مرجعي، بالإضافة إلى وجود معامل تستهدف الرقابة على جودة المنتج الزراعي الذي يستخدم محليا أو يصدر للخارج.