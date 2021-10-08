القاهرة تستعد لانطلاق الدراسة غدا.. والحصة الأولى عن حرب أكتوبر

أعلنت محافظة القاهرة انتهاء الاستعداد لانطلاق العام الدراسى الجديد غدا السبت، وأصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عدة توجيهات إلى مديرية التعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسى مشددا على الإجراءات الوقائية وكل عوامل السلامة للحفاظ على الطلاب وتهيئة الجو المناسب لاتنظام العملية التعليمية، وشدد محافظ القاهرة على عدة نقاط منها:

استعدادات محافظة القاهرة للعام الدراسي

- الحصة الأولى في بداية العام الدراسي ستكون عن حرب أكتوبر ودور القوات المسلحة في حماية الجبهة الداخلية والخارجية.

- عدم السماح بحرمان طالب من الانتظام فى الدراسة لتأخره فى دفع المصروفات.

- دفع المصروفات للطلاب غير القادرين ليستطيعوا الانتظام في مدارسهم.

- تشديد الإجراءات الاحترازية منذ بداية العام الدراسى لتوفير أقصى حماية للطلاب،

- مطالبة مديرى الإدارات بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته، و محاسبة فورية على أي تقصير.

تنسيق مع الصحة لمواجهة كورونا

- التنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية والرعاية الصحية، مع تواجد الزائرة الصحية أو المشرفة الطبية بالمدارس.

- إجراء زيارات مفاجئة للمدارس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- التنبيه على الأمن المتواجد على بوابات المدارس بعدم السماح بدخول أي شخص للمدرسة طالب أو معلم أو زائر دون ارتداء الكمامة.

- تخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها.

- تعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب للفصول لتجنب التزاحم.

- متابعة نظافة المدارس بالفصول ودورات المياه والمعامل مع التأكد من توافر بوابات التعقيم للحد من انتشار الفيروس.

- تعريف الطلاب بأهم الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

أعمال النظافة مستمرة بالمدارس ومحيطها

- مطالبة رؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق باستمرار حملات رفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى.

- متابعة مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه.