طريقة تجديد رخصة تسيير المركبة من المنزل والمستندات المطلوبة

قد يفاجئ البعض بقرب انتهاء المركبة الخاصة، وعليه يبحث عن طريقة تجديد رخصة تسيير المركبة حتى لا يتعرض للغرامة المالية أو المساءلة القانونية.

وفي هذا الصدد، «الوطن» تستعرض طريقة تجديد رخصة تسيير المركبة من المنزل والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

طريقة تجديد رخصة تسيير المركبة من المنزل

وفقاً لـ الإدارة العامة للمرور، فإن هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لتجديد رخصة تسيير المركبة وهي على النحو التالي:

ـ في الخطوة الأولى يجب أن يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

ـ في الخطوة الثانية لابد من أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي.

ـ في الخطوة الثالثة على المستخدم أن يدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

ـ في الخطوة الرابعة التي يجب أن يعرفها طالب الخدمة أنه لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

ـ في الخطوة الخامسة يحق للمستخدم اختيار ما إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

ـ في الخطوة السادسة في حال اختار المستخدم توصيل الرخصة فإنه يجري تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويجري عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة تسيير المركبة من المنزل

كما أوضحت الإدارة العامة المرور من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، الأوراق والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة تسيير المركبة وهي على النحو التالي:

- تقديم الرخصة السابقة.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- تقديم أصل شهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات»، للاطلاع عليها.