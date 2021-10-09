حظك اليوم برج العذراء السبت 9-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العذراء أنه يتمسك بالعادات والتقاليد التي تربى عليها، كما أن هذا البرج يسعى إلى تأمين أغلب مستلزمات حياته حتى لا يحتاج إنسانًا في فترة كبره وشيخوخته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تناغم القمر مع بلوتو يساعدك اليوم أن تشرح وجهة نظرك ببلاغة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات يلهمك اليوم بأفكار متزنة وتصنع جوا صافيا مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان فؤاد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 سبتمبر.