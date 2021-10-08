حظك اليوم برج العذراء الجمعة 8-10-2021 مهنيا وعاطفيا

تحتاج أنثى برج العذراء، للتواجد مع أشخاص يُحفزونها بشكل دائم ومستمر حتى تقوم بتحقيق إنجازاتها، ولا يجب عليهم أن يكونوا كثيري الانتقاد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تتألق اليوم باليقظة واللباقة وسرعة البديهة، وتؤثر بسهولة في الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزلك الثالث يمنحك روح تفاؤل وشعورا بالسعادة وتقضي أوقاتا عاطفية أو عائلية حلوة.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.