تحصين أكثر من 574 ألف رأس أغنام وماعز ضد طاعون المجترات

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والذي بدأ يوم 18 سبتمبر الماضي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حملات لتحصين المواشي ضد الأمراض

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 574 ألفا و78 رأس ماشية، بينهم 470 ألفا و134 رأس أغنام، 103 آلاف و944 رأس ماعز، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حتى 5 أكتوبر 2021.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين، بالتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.