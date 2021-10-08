تركيب 3 آلاف قطعة مياه موفرة للاستهلاك في القاهرة

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رؤساء الشركات بضرورة الاستمرار فى حملات ترشيد استهلاك المياه والتوسع فى تركيب القطع الموفرة على مستوى الجمهورية لضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتقليل نسب الفاقد، وتخفيض قيمة الفاتورة، مع انتشار القطع الموفرة والتنسيق الكامل مع مديريات التعليم والمساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية لتركيب القطع الموفرة لها.

التركيز على التعامل الصحيح للحفاظ على المياه وعدم إهدارها

وقال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن الأولوية خلال الفترة القادمة لرفع الوعي المائي للمواطنين، وضرورة تغيير العادات السلوكية والممارسات الخاطئة، والتركيز على التعامل الصحيح للحفاظ على المياه وعدم إهدارها، وتنفيذ حملات التوعية على مراحل وتهيئة المواطنين للتعامل مع الخدمات المقدمة وضرورة الحفاظ عليها.

توعية المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على أهمية توعية المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة، لترشيد الاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 60% تقريبا، والتي تنعكس على فاتورة استهلاك المياه.

خفض الاستهلاك بشكل كامل ضمن خطة الشركة القابضة في تركيب قطع موفرة بجميع الإدارات

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى إنه تم توفير 3 آلاف قطعة موفرة يتم الآن تركيبها بجميع إدارات الشركة والمحطات والروافع والديوان العام للشركة من أجل خفض الاستهلاك بشكل كامل ضمن خطة الشركة القابضة في تركيب قطع موفرة بجميع الادارات والأفرع بشركات المياه والصرف الصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

تحقيق تنمية شاملة في كل المرافق والخدمات

فيما أكد رئيس الشركة أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تمثل أولوية لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق تنمية شاملة في كل المرافق والخدمات من خلال تضافر جميع جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.