4 أسباب لنقص «الألبومين» في الدم: أمراض الكلى والحروق العميقة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأسباب المتعددة التي من شأنها أن تؤدي إلى نقص «الألبومين»، وهو البروتين الأساسي في الدم، لذا توضح «الوطن»، ووفقا لوزارة الصحة والسكان ما هو «الألبومين» والأسباب التي تؤدي إلى نقصانه.

ما هو الألبومين؟

أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، أن «الألبومين Albumin»، هو أحد مشتقات البلازما، حيث إنه يمثل البروتين الأساسي الموجود داخل الدم، كما يتم إنتاجه في الكبد.

في نقاط.. الأسباب التي تؤدي إلى نقص «الألبومين» البروتين الأساسي في الدم

1 - نقص إنتاج الألبومين في الكبد، وهو ما يحدث كنتيجة للإصابة بأمراض الكبد المزمنة أو السرطانات أو فشل الكبد.

2 - أمراض الكلى، والتي يتم من خلالها إفراز «الألبومين» في البول وذلك بكميات كبيرة.

3 - حالات الحروق العميقة، والتي تؤدي إلى انخفاض في مستوى «الألبومين» في الدم.

4 - لوكيميا الدم، أو سرطانات الدم الليمفاوية.

الصحة تحذر من التدخين: قد يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات كورونا

وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحة أنه قد يزيد من احتمالات تعرض الفرد المدخن للمضاعفات الخطيرة إذا أصيب الشخص بفيروس كورونا.

وأكدت «الصحة» أن الشخص المدخن بالمقارنة بالفرد غير المدخن يزيد احتمالات تدهور حالة المدخن الصحية، وذلك في حالة الإصابة بعدوى فيروس كورونا، والتي يأتي من ضمنها دخول العناية المركزة، وأيضا الحاجة إلى تنفس صناعي.

الصحة تنصح المدخنين بالتوقف عن التدخين فورا: احموا نفسكم من الضرر

ونصحت وزارة الصحة المدخنين بالتوقف عن التدخين على الفور حتى يحموا أنفسهم من الضرر، وأوضحت أن الخط الساخن من أجل المساعدة في الإقلاع عن التدخين هو: 16805.