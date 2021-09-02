بيع 11 محلا وصيدلية في مزاد علني بالإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنّه جرى بيع 11 محلا تجاريا وصيدلية بجلسة للمزاد العلني بمنطقتي (1185 عمارة و645 عمارة) إسكان اجتماعي، مؤكدا أنّ ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على تلبية احتياجات السكان وتوفير الخدمات، خاصة في المناطق الحديثة بالمدينة.

سعر بيع المتر المربع للمحلات تراوح بين 71 ألفا و97 ألف جنيه

وأشار رئيس الجهاز، في بيان عنه، إلى أنّه جرى اختيار الأنشطة حسب احتياجات كل مشروع وبناءً على رغبات قاطني المشروع، حيث شملت المحال المباعة أنشطة (سوبر ماركت - خضروات وفاكهة - مطاعم - مكتبة - حدايد وبويات...)، مضيفا أنّه سيتم عقد جلسة المزاد المقبلة لبيع 12 محلا بمشروعات الإسكان الاجتماعي، يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنّ سعر بيع المتر المربع للمحال تراوح بين 71 ألفا و97 ألف جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر المربع للصيدلية نحو 100 ألف جنيه.