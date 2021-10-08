فوز «خلف الله وعبد الباقي» بمقعدي فوق السن بانتخابات أطباء الأقصر

انتهت منذ قليل عملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة الأقصر، التي اُقيمت منذ صباح اليوم الجمعة، حيث بلغ إجمالي من أدلوا بأصواتهم في المقاعد الفرعية فوق السن «أكثر من 15 سنة قيد»، 338 صوتا صحيحا، بينما عدد من قام بالتصويت في المقاعد الفرعية تحت السن «أقل من 15 سنة قيد» بلغ 338 صوتا أيضًا، خلال الانتخابات التي تم إجراؤها في محافظات الجمهورية منذ الصباح وحتى مساء اليوم.

إجمالي الأصوات الصحيحة 325 صوتا

وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الأقصر تحت السن 325 صوتا، بينما بلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة فقط في مقاعد النقابة الفرعية تحت السن 330 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة للنقابة الفرعية في مقاعد فوق السن 18 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة من الناخبين في مقاعد النقابة الفرعية تحت السن 8 أصوات فقط.

فوز خلف الله وعبد الباقي بمقعدي «فوق السن»

وأسفرت عملية فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالأقصر، عن فوز 4 من المرشحين، اثنين فوق السن واثنين آخرين تحت السن، حيث فاز في مقاعد فوق السن كل من: الدكتور خلف الله أحمد عمر، الذي حصل على 188 صوتا من إجمالي أصوات الناخبين، والدكتور هاني عبد الباقي، وحصل على 159 صوتا من إجمالي الأصوات.

وبخصوص المرشحين على نقابة الأطباء الفرعية بالأقصر تحت السن، فهما كل من الدكتور زياد عبد الرؤوف، وحصل على إجمالي 140 صوتا، والدكتورة مي عبد المعطي، حصلت على 119 صوتا من إجمالي الأصوات.