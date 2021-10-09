افتتاح ملتقى توظيف الشباب بالجيزة بمشاركة 50 شركة اليوم.. رواتب مجزية

يفتتح، اليوم، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، بحضور الغرف التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب، الملتقي التوظيفي للشباب بمشاركة أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات العاملة في مجالات التصنيع والأغذية والسيارات والتأمين والبنوك وغيرها، والذي يوفر 4200 وظيفة وذلك في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي.

الملتقى يوفر فرص عمل للراغبين.. والتعاقد في الحال

واعلنت محافظة الجيزة، في بيان، أن الملتقي يوفر فرص عمل للراغبين، وأن التعاقد سيكون في الحال مع الشباب، مع توفير التدريب والتأهيل المناسب لدخول لسوق العمل وبمرتبات مجزية.

التخصصات المطلوبة لفرص العمل بشركات الملتقى

وحددت محافظة الجيزة في البيان التخصصات المطلوبة للعمل بالشركات في الملتقى التوظيفي للشباب، كالتالي:

- مهندس (موقع- جودة - زراعي - كهرباء - ميكانيكا - معدات - ثقيلة - أفران)

- أخصائي (موارد بشرية - مشتريات - علاقات بنكية - جودة - إداري - استقبال - مبيعات - حسابات).

- رئيس فريق عمل (ورشة - محاسبة - تكاليف).

- مشرف أمن (إنتاج - صيانة - غرف - كهرباء - مبيعات - مخازن - خدمات نظافة).

- أمن (أفراد أمن - أمن إداري).

- مساعد (أمين مخزن - طباخ - طباعة).

مندوب مبيعات (توزيع - تحصيل - توصيل - سائق).

- سائق (رخصة خاصة - رخصة درجة أولى - رخصة درجة ثانية - رخصة درجة ثالثة - نقل ثقيل - مبيعات - معدات - كلارك).

نوع الوظائف بالشركات المشاركة في الملتقى

وكشفت محافظة الجيزة عن الشركات التي ستشارك في التوظيف وتوفر فرص عمل منها (أمريكانا- لارما - إيجيبت باور - سال للاستثمار - ميترا للورق - المنصور للسيارات - الدولية للمشتريات - ارجاتو- بندا - الشركة الكندية- بريمكو - اورجاتو- فندق بيرميدز - ماك لتجهيزات الهايبر ماركت - فرست للاستثمار والتعمير - بورتا مصر - إيجيبت تريد للمواد الغذائية - كيبو إيجيبت - كازين للمنسوجات - فوكس للصناعات الغذائية).

أسماء الشركات المشاركة في الملتقى

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن تفاصيل الملتقى والشركات المشاركة في هذا الفيديو: https://youtu.be/i7TINRYchn8.